В Парке Горького раскрыли детали убийства «одетого не по понятиям» мужчины

На странице Парка Горького в Facebook опубликован комментарий относительно произошедшего несколько недель назад нападения на 25-летнего Станислава Думкина, который позже скончался.

«В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Она госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка», — говорится в сообщении. Указывается, что все произошло на глазах у полутора десятков посетителей парка, однако никто из них не обратился к врачам скорой помощи и не рассказал о причинах происшедшего.

Также говорится, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент конфликта, записи с них переданы в правоохранительные органы.

«Вся команда парка соболезнует родственникам и близким погибшего. Мы призываем всех отнестись к этому подобающе. Это настоящая большая трагедия, а не кощунственная сенсация», — добавили в пресс-службе.