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В подмосковном Чехове горит торговый центр

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В подмосковном Чехове горит торговый центр «Перспектива». Как сообщил корреспонденту «Мосленты» источник в экстренных службах, площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.

В здании, где расположен крупный сетевой супермаркет и несколько торговых точек, полностью обрушилась крыша, видно открытое горение. С огнем борятся 15 пожарных расчётов, место пожара оцеплено сотрудниками полиции, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Информации о пострадавших не поступало. По предварительным оценкам, сумма ущерба от пожара превысила 100 миллионов рублей.

Пожар начался в 23:17 мск в четверг, 12 октября, в одном из магазинов, впоследствие огонь распространился по всему зданию.

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