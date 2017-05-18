Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В Новой Москве загорелось здание следственного отдела СК по ТиНАО

Происшествия
1
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
2
Какой транспорт работает в Москве ночью?
3
Как узнать экологическую обстановку в городе

В административном здании в ТиНАО произошло возгорание. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по г. Москве, в в 02 часа 14 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании по адресу: п. Газопровод, п. Сосенское, д.6.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь распространился между вторым этажом и кровлей на общей площади около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, людей в помещениях не было. Информация о пострадавших также не поступала. По указанному адресу находится следственный отдел по ТиНАО ГСУ СК РФ по Москве.

Самое читаемое
Плохая училка
Создателем самых откровенных в Москве вечеринок оказалась школьная учительница
Cегодня
Васнецов, музеи и гигантская мозаика
Чем заняться в Москве 20 и 21 мая
18 мая
Дом «Яндекса» и «Калашникова»
Прошлое и настоящее делового квартала «Красная Роза» в Москве
18 мая
Ограничения движения в Москве на 19 мая
Перекрытия на столичных дорогах
17 мая
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter