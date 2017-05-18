В Новой Москве загорелось здание следственного отдела СК по ТиНАО

В административном здании в ТиНАО произошло возгорание. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по г. Москве, в в 02 часа 14 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании по адресу: п. Газопровод, п. Сосенское, д.6.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь распространился между вторым этажом и кровлей на общей площади около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, людей в помещениях не было. Информация о пострадавших также не поступала. По указанному адресу находится следственный отдел по ТиНАО ГСУ СК РФ по Москве.