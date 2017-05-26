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Вандалы сожгли крест у Андроникова монастыря в Москве

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Неизвестные сожгли деревянный поклонный крест у Андроникова монастыря в Москве. Об этом сообщил исполнительный директор московского общественного движения восстановления монастыря Лада Савонина, передает «Интерфакс».

«Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители», – сказала она. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 мая.

Савонина отметила, что четырехметровый крест был установлен на месте, где раньше находился чудотворный колодец, вырытый руками преподобного Андроника в 1357 году.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

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