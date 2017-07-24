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«Вежливый» грабитель извинился и отобрал у девушки телефон в Бирюлево

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Сотрудники полиции ищут «вежливого» грабителя, который отобрал телефон у девушки на юге Москвы. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая — москвичка, работающая в сети магазинов «Пятерочка». Она рассказала полиции, что ночью шла в гости к подруге в районе Бирюлево Восточное, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На Липецкой улице к девушке сзади подбежал незнакомец, извинился перед ней, а затем забрал у нее из рук мобильный телефон марки Samsung. После мужчина перешел на другую сторону улицы и скрылся в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. По словам потерпевшей, преступник — невысокий мужчина азиатской наружности, он был одет во все темное.

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