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Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Москве

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Водитель насмерть сбил пешехода на Аминьевском шоссе в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Уточняется, что ДТП произошло накануне днем. «13 октября в 15:40 по адресу: Аминьевское шоссе, дом 4А, 27-летний водитель, управляя автомобилем Газель, совершил наезд на неизвестного мужчину на вид 40-45 лет, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело направлено в морг, по факту произошедшего инициирована проверка.

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