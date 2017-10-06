Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Москве

Водитель насмерть сбил пешехода на Аминьевском шоссе в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Уточняется, что ДТП произошло накануне днем. «13 октября в 15:40 по адресу: Аминьевское шоссе, дом 4А, 27-летний водитель, управляя автомобилем Газель , совершил наезд на неизвестного мужчину на вид 40-45 лет, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело направлено в морг, по факту произошедшего инициирована проверка.