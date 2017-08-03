Вооруженный шампуром неизвестный напал на мужчину в Бирюлево

Вооруженный шампуром неизвестный напал на мужчину в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили агентству «Москва» в столичном главке МВД.

По словам собеседника агентства, 6 августа на улице 6-я Радиальная был обнаружен пьяный мужчина с колото-резаным ранением живота. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестный ударил потерпевшего шампуром, причинив открытые проникающие ранения живота и повреждения внутренних органов. После этого злоумышленник скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется розыск нападавшего.

Ранее в августе сотрудники полиции задержали двоих приезжих из Луганской области Украины, которые ограбили москвича на северо-западе столицы, угрожая ему шампуром. Мужчины отобрали у 46-летнего потерпевшего мобильный телефон Samsung, однако скрыться с места преступления им не удалось. Подозреваемых задержали прибывшие сотрудники автопатруля полиции.