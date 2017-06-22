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Вора в законе Ткача Няганского задержали в Москве

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Вора в законе по прозвищу Ткач Няганский задержали в Москве. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что на территории столичного региона скрывается находящийся в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества 38-летний житель города Нягань, так называемый вор в законе Ткач Няганский», — отмечается в сообщении.

Задержали криминального авторитета при поддержке бойцов Росгвардии в четверг, 22 июня, в одном из ресторанов на Варшавском шоссе. После этого он был передан инициаторам розыска — сотрудникам Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Как уточняет Ura.ru, настоящее имя Ткача Няганского — Андрей Ткаченко. Он является лидером организованной преступной группы «Файтер» и был близок к вору в законе Гансу (Юрий Тишенков), а позже — к Зятьку (Владимир Зятьков).

Воровской статус Ткаченко получил в 2013 году, когда сблизился с кланом известного криминального авторитета Деда Хасана.

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