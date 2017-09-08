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Якобы снимавший голую дочь на видео москвич оказался известным режиссером

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Житель Москвы, якобы снимавший на видео голую малолетнюю дочь на Ленинградском проспекте, оказался театральным и кинорежиссером Артуром Зариковским. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Комсомольская правда.

В беседе с изданием он рассказал свою версию событий, происходивших 4 сентября. По словам Зариковского, он остановился на дороге, так как девочка захотела в туалет. Пока дочь снимала штаны, режиссер вытащил из салона профессиональную камеру. Эта камера старая, была в ремонте. Я взял ее просто проверить, как она теперь работает, может ли взять общий план, потоки машин. Я постоянно что-то снимаю. (...) Ни одного кадра с ребенком я не сделал. Потом вообще положил камеру обратно в машину и взял дочку на руки, чтобы она смогла сходить в туалет — она только так у нас ходит, — пояснил он.

Зариковский добавил, что у него из машины дважды похищали камеру, поэтому оставлять ее было опасно.

Он уточнил, что был на допросе в СКР, но не вызвал подозрений у следователей. Жена режиссера Анна рассказала, что с дочерью разговаривала психолог. Спрашивал, снимает ли ее папа голенькой — когда она просыпается, например, купается, кушает. Дочка, конечно же, говорила „нет“ — это так и есть. (...) В итоге нам выдали заключение, что с ребенком все в порядке, — подчеркнула она.

Видеозапись, на которой запечатлен Зариковский с ребенком, была опубликована на сайте Комсомольской правды 4 сентября — ее прислала в редакцию знакомая одной из сотрудниц. Женщина заявила, что мужчина стаскивал с девочки штаны и заставлял танцевать на камеру, а та плакала и сопротивлялась.

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