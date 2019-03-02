В Москве появился 45-метровый букет

В столице 8 марта в честь Международного женского дня был запущен 45-метровый аэростат в форме букета тюльпанов, сообщает агентство «ФедералПресс».

Установка аэростата осложнялась погодными условиями: в городе было ветрено, а запуски рекомендуется осуществлять в безветренную погоду. Воздушный шар поднялся в небо вдали от строений, людей и автомобилей.

В Москве и регионах в честь 8 Марта проходила акция «Вам, любимые!» В ее рамках волонтеры раздавали женщинам цветы, а в «Зарядье» появилась 12-метровая конструкция из роз и гвоздик.