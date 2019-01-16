Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

День студента впервые отметит вся Москва

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

День студента в Москве впервые пройдет на общегородском уровне. Праздничные мероприятия организуют на 32 столичных площадках, там устроят стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, флешмоб, мастер-классы и киносеансы. Об этом в понедельник, 21 января, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Мы с коллегами из разных вузов столицы и студенческих сообществ собрались вместе еще в конце декабря и разработали дорожную карту мероприятий, которую предложили городу для реализации. Нас во многом поддержали, и 25 января ребят ждет много площадок, где каждый сможет найти что-то интересное для себя», — поясняет основатель и руководитель студенческого движения «Студенты Москвы» Давид Арутюнян.

Во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдет, к примеру, форум «Молодой предприниматель Москвы», где студентов ждут лекции и семинары по развитию бизнеса. В ресурсном центре НКО состоится интеллектуальный турнир «IQ-гонка» и «Московский студенческий стендап». Рэп-баттл проведут в лектории Музея Москвы, а в Цифровом деловом пространстве покажут картину Евгения Торреса «Трудности выживания». Постановщик сам пообщается со зрителями.

День студента отмечается в России в Татьянин день — 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об открытии МГУ.

Самое читаемое
«Просто от души захотелось накормить людей»
Грузинка приехала в Москву и решила помочь бедным россиянам
16 января
«Блин, Гольяново — прикольное! Реально прикольное»
Зачем московский дизайнер пытается влюбить всех подряд в московские окраины
18 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter