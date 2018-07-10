Москвичей призвали не сидеть дома

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский призвал горожан присоединиться к празднованию Дня города, сообщает агентство «Москва».

«Дорогие друзья, я вас всех приглашаю не оставаться дома в такой замечательный день, праздничный день, встретить день рождения столицы максимально разнообразно, интересно, познавательно. Для этого есть все возможности, сотни площадок, тысячи событий и мероприятий», — сказал чиновник.

По его словам, праздничные площадки есть не только в центре Москвы, но и вообще во всех округах и районах столицы. «И, конечно, будет праздничный салют, 30 точек запуска», — заверил Кибовский.

Ранее 8 сентября горожан поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

День города отмечается в Москве два дня — 8 и 9 сентября.