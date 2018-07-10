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Москву оккупируют миллионы беспечных гуляк

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Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на заседании столичного правительства назвал главные события Дня города в этом году. Его слова передает «Интерфакс».

День города будет отмечаться 8-9 сентября. По оценкам чиновника, в этом году в праздновании 871-летия Москвы примут участие около 10 миллионов человек. Главным событием станет открытие концертного зала «Зарядье».

Всего в Москве запланировано 160 концертов и праздничных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. В День города продолжит работать уличный фестиваль «Цветочный джем», где представят свою праздничную программу. На фестивале работает 1497 площадок по всему городу.

Вечером по традиции запустят фейерверк, в этом году специалисты сделают 20 тысяч залпов с 13 городских и 17 парковых точек запуска.

В прошлом году Москва отмечала 870-летие. Тогда праздник посетили рекордные 11,5 миллиона человек.

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