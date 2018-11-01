Москвичам станет проще заниматься любимым спортом Путина

В районе Свиблово во втором квартале 2019 года откроется физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), где будут проходить занятия по дзюдо, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

В здании комплекса, по словам главы департамента Андрея Бочкарева, завершены отделочные и фасадные работы, начались поставка и монтаж оборудования.

ФОК оснащен спортзалом, в котором смогут одновременно заниматься 80 спортсменов. Также там есть трибуны, рассчитанные на 160 зрителей. Помимо этого, в здании оборудуют тренажерный зал, тренерские и судейские комнаты, медицинские кабинеты, восстановительный блок и буфет.

Дзюдо является одним из любимых видов спорта президента России Владимира Путина. Он занимается дзюдо и самбо с 11 лет.