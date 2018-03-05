Кака пообедал в Чертаново

Бразильский футболист Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново», сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Свой визит чемпион мира по футболу начал с обеда в столовой спортивного интерната, а затем встретился с воспитанниками школы. «Ребята смогли пообщаться с кудесником мяча, сделать памятные фото и получить автографы», — сказано в публикации.

В ноябре прошлого года Кака посетил Москву вместе с другими именитыми футболистами и тренерами. Среди них был наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, итальянец Алессандро Дель Пьеро, испанец Хаби Алонсо и немец Лукас Подольски.

Они посетили парк «Зарядье» сфотографировались на «Парящем мосту» на фоне Кремля. Визит был приурочен к грядущему чемпионату мира по футболу в России.