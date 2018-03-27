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Собянин позвал всех в «Космос»

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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан в обновленный павильон «Космос» на ВДНХ, передает РИАМО.

«Все невероятно интересно, и действительно — глаза прямо разбегаются! А самое главное, посетители больше узнают о великой роли нашей страны в освоении космоса», — написал градоначальник во «ВКонтакте».

Павильон, прошедший масштабную реконструкцию, открыли в День космонавтики, 12 апреля. В частности, там создан музейный центр «Космонавтика и авиация». В церемонии открытия павильона поучаствовал президент Владимир Путин.

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— 2018-03-27 20:31:47 +0300