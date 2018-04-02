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Москвичей в очередной раз порадовали гигантским яйцом

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В центре столицы в ночь на среду, 4 апреля, установили огромное восьмиметровое пасхальное яйцо. Об этом сообщили агентству «Москва» в оргкомитете уличных городских фестивалей «Московские сезоны».

«Оно будет радовать горожан своим видом уже в третий раз — этот арт-объект украшал площадку в Камергерском переулке на пасхальных фестивалях 2017 и 2016 годах», — сказали там.

Помимо восьмиметрового арт-объекта, на улицах города начали устанавливать композиции из живых растений, а также «пасхальные деревья» высотой 3,5 метра с раскрашенными яйцами вместо листьев.

Яйцо демонтируют в ночь с 15 на 16 апреля, сразу после окончания фестиваля «Пасхальный дар», который начнется в столице 7 апреля на 38 площадках. Ранее сообщалось, что в рамках мероприятия организуют сбор средств для поддержки деятелей искусства, социально незащищенных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

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