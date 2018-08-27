Москвичи назвали лучшие парки и места для свиданий

Проект «Активный гражданин» создал путеводитель по столице под названием «ИнтерАктивная Москва», где собраны любимые места горожан. Их выбирали путем голосования. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Любимыми парками для тихого отдыха горожане назвали парк «Сокольники» и музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». Помимо этого, «Царицыно» стало лучшим природным парком. Самым подходящим для пеших прогулок парком назвали парк Горького, который также вошел в путеводитель как лучший летний кинотеатр, лучший парк у воды и парк с лучшим набором развлечений.

В путеводителе отметили и «Зарядье» как лучший парк для фотосессий, а примыкающая к нему пешеходная зона от Красной площади через Рыбный и Богоявленский переулки и Биржевую площадь стала лучшей улицей для прогулок. Самым интересным маршрутом городского наземного транспорта оказался трамвай № 39, который курсирует от станции метро «Чистые пруды» до станции «Университет». Лучшей смотровой площадкой стала площадка на Воробьевых горах. Также участники голосования выбрали Кремлевскую набережную для прогулок.

ВДНХ признали лучшим местом для свиданий, кроме того, в путеводитель вошли также фонтан «Дружба народов» и скульптура «Рабочий и колхозница» (лучший памятник).

Любимой усадьбой москвичей оказалось «Кусково».

Из культурных учреждений москвичи отметили Третьяковскую галерею (лучший музей), Московский театр на Таганке, «Современник» и «Содружество актеров Таганки» (лучшие драматические театры), Московский государственный академический театр оперетты (лучший музыкальный театр) и Московский театр юного зрителя (лучший детский театр). Самой популярной библиотекой оказалась библиотека № 23 имени Максима Горького.