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Названа победительница конкурса «Мисс Москва»

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Обладательницей титула «Мисс Москва — 2017» стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Об этом со ссылкой на официального представителя мероприятия и победительницы прошлогоднего конкурса Татьяны Цимфер сообщает ТАСС.

Титулы «Краса Москвы» завоевала Анна Дильман, «Московская красавица» — Наталья Фирсова. «Юной Красой Москвы» признана Лада Мишина, а в номинации «Юная Мисс Москва» победила Анна Конаныхина.

Фестиваль талантов и красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года и позиционируется как не только соревнование самых красивых девушек столицы, но и эффектное театрализованное шоу. В состав жюри входят известные деятели спорта, артисты, политики и бизнесмены.

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