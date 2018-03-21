Незрячим в Москве покажут кино

Столичные власти закупят звуковое оборудование для незрячих и слабовидящих. Его установят в сети кинотеатров «Московское кино», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по конкурентной политике.

Системами тифлокомментирования оснастят кинотеатры «Космос», «Звезда», «Факел», «Спутник», «Юность», «Березка», «Молодежный», «Искра», «Сатурн», «Полет», «Салют» и «Вымпел». Оборудование в «Молодежном» будет мобильным, его можно будет установить в любом зале.

Стартовая стоимость контракта составляет 5,8 миллиона рублей.

Согласно законодательству, напоминает «Москва», с января этого года кинотеатры обязаны обеспечивать условия доступности для инвалидов кинозалов и осуществлять показ субтитрованных и тифлокомментированных полнометражных отечественных фильмов.

Тифлокомментирование (также аудиодескрипция) — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений. Впервые тифлокомментирование было организовано в СССР в Москве в 1978 году.