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Собака повыла под хит Джеймса Брауна в московском метро и заработала денег

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Пользователь Pikabu опубликовал видео с уличным музыкантом и собакой, снятое в переходе у станции метро «Библиотека имени Ленина». Артист играл на саксофоне под запись хита Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good), а пес ему подвывал и лаял. Прохожие положили им несколько купюр, кто-то даже начал танцевать.

«Есть предчувствие, что эта парочка скоро станет легендой интернета. Все чаще и чаще я вижу их в соцсетях и еще чаще — в переходе метро Библиотека имени Ленина, направляясь домой после работы», — рассказал автор ролика, добавив, что дуэт поднимает ему настроение после тяжелого дня.

В 2015 году столичная мэрия взялась за регулирование деятельности уличных музыкантов, выделив им первые 15 специальных площадок на станциях метро в центре города. Для допуска на них необходимо пройти онлайн-регистрацию и прослушивание. Впоследствии был запущен проект «Музыка в метро», контролирующий порядок музыкальных выступлений в подземке.

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