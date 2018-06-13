Москвичи раскачали вагон метро перед матчем с Египтом

Пассажиры московского метро спели «Катюшу» и раскачали вагон, пишет «Спорт-Экспресс». Это произошло перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, который состоялся 19 июня в Санкт-Петербурге и завершился победой россиян со счетом 3:1.

Благодаря победе над египтянами россияне набрали шесть очков и приблизились к выходу в плей-офф домашнего ЧМ. Первое в истории сборной России попадание в 1/8 финала мирового первенства будет официально оформлено в случае, если Уругвай, выступающий в одной группе с Россией, не проиграет Саудовской Аравии.