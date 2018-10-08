В Москве появилась трасса для четырех видов спорта

В парке 850-летия Москвы построили многофункциональную трассу, сообщил в Twitter столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, до холодов там можно заниматься на роликах и лыжероллерах, а зимой — проводить соревнования по лыжам и биатлону. «Рядом монтируется павильон для пункта проката и спортшколы. Для зрителей сделаем трибуны», — пообещал мэр.

Парк 850-летия Москвы расположен в районе Марьино и находится в 10-15 минутах ходьбы от одноименной станции метро.

Роллер-спорт включает в себя несколько видов спорта, в которых спортсмен (обычно его именуют роллером) передвигается на роликовых коньках. Роликовые лыжи в свою очередь являются видом спорта, официально признанным Международной федерацией лыжного спорта. Лыжный спорт делится на четыре большие категории, в их числе так называемые северные виды, включающие в себя лыжные гонки. Биатлон сочетает гонки на лыжах со стрельбой из винтовки.