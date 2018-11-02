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В Москве отменили концерт создателя «эщкере»

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Концерт американского рэпера Lil Pump, запланированный на 11 декабря в столичном клубе Adrenaline Stadium, отменен. Об этом сообщили в пресс-службе компании-организатора мероприятия SAV Entertainment.

Причиной отмены концерта стали изменения в графике тура артиста. Отмечается, что зрители смогу вернуть деньга за билеты по месту их приобретения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в компании.

Lil Pump — рэпер из Майами, в 2016 году прославившийся любовью к бренду Gucci и фразой «эщкере» (esketit), которая стала вирусным мемом не только на территории США, но и в России. Его клипы набирают на YouTube десятки и даже сотни миллионов просмотров.

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