Пользователей сети удивил «зависший» около Внуково самолет

В социальных сетях активно распространяется ролик, на котором запечатлен пассажирский самолет, заходящий на посадку в аэропорту Внуково. Из-за оптической иллюзии складывается ощущение, будто бы лайнер, подобно вертолету, завис в воздухе.

Опубликовавшее видео «Федеральное агентство новостей» объясняет такое явление «борьбой с потоками ветра», но журналист Максим Кононенко, проживающий недалеко от Внуково в поселке Мосрентген, критикует эту теорию в своем Telegram-канале.

«Тем, которые в школе физику таки учили, должно было прийти в голову, что угловые скорости самолета и движущегося ему навстречу автомобиля относительно того дерева или столба, на который вы смотрите, одинаковы. И поэтому вам кажется, что самолет не движется относительно елки», — написал он.