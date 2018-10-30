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Пользователей сети удивил «зависший» около Внуково самолет

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В социальных сетях активно распространяется ролик, на котором запечатлен пассажирский самолет, заходящий на посадку в аэропорту Внуково. Из-за оптической иллюзии складывается ощущение, будто бы лайнер, подобно вертолету, завис в воздухе.

Опубликовавшее видео «Федеральное агентство новостей» объясняет такое явление «борьбой с потоками ветра», но журналист Максим Кононенко, проживающий недалеко от Внуково в поселке Мосрентген, критикует эту теорию в своем Telegram-канале.

«Тем, которые в школе физику таки учили, должно было прийти в голову, что угловые скорости самолета и движущегося ему навстречу автомобиля относительно того дерева или столба, на который вы смотрите, одинаковы. И поэтому вам кажется, что самолет не движется относительно елки», — написал он.

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