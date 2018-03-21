Горожане пришли на матч сборной России и ушли в сеть

Болельщики, пришедшие на матч сборных России и Бразилии в «Лужниках», за час отправили и получили в общей сложности один терабайт данных. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий сообщает агентство «Москва».

В департаменте отметили, что скорость мобильного интернета операторов связи составляла от 4 до 25 мегабайт в секунду. «Болельщики на стадионе в основном совершали голосовые звонки и принимали/передавали данные», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что во время выхода игроков на поле и исполнения национальных гимнов произошел сбой у одного из операторов. У его абонентов не было доступа ни к голосовой связи, ни к текстовой, ни к мобильному интернету.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии прошел 23 марта в «Лужниках» и завершился со счетом 0:3 в пользу гостей. На стадионе присутствовало почти 60 тысяч человек при общей вместимости арены в 84,5 тысячи.