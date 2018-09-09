Москва взялась за «яхту Сталина»

Реставрацию теплохода «Максим Горький», известного как «яхта Сталина», планируется завершить к навигационному сезону 2020 года, сообщил агентству «Москва» глава «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин.

«Судно приобретено, сейчас проводится его исследование, после чего будет сформировано техническое задание. После мы отгоним ее на верфь «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, где судно полностью разберут. То, что пригодно, мы используем уже при сборке, все, что нужно заменить, заменим», — рассказал он.

Предполагается, что теплоход будет пришвартован в Парке Горького. Из судна сделают музей, посвященный каналу имени Москвы.