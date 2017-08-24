Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Более 500 человек прошли летнюю практику на Московской детской железной дороге

Транспорт
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Более 500 детей прошли летнюю практику на Московской детской железной дороге, которая завершает сезон в субботу, 26 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Юные железнодорожники осваивали практически все отраслевые профессии, обеспечивающие бесперебойную работу магистрали — машинистов, начальников смены, дежурных по переездам, диспетчеров, кассиров, стрелочников, сцепщиков, помощников машинистов. За летний сезон по МДЖД было проведено около 500 поездов, в которых ребята перевезли более 25 тысяч пассажиров.

Малая Московская дорога в подмосковном Кратово была открыта в 1937 году. Это одна из старейших детских дорог на постсоветском пространстве. Протяженность путей МДЖД составляет почти 5 километров. Учебный год на детской дороге состоит из нескольких этапов: зимой ребята изучают теорию, весной сдают экзамены, а летом проходят производственную практику.

Самое читаемое
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
Cегодня
«Победа», леопарды и кино
Как провести в столице последние выходные лета
25 августа
Пацан нашего времени
Режиссер Данил Чащин — о прелестях молодости, Прилепине и зове крови
25 августа
Ограничения движения в Москве на 26-27 августа
Перекрытия на столичных дорогах
24 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter