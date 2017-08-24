Более 500 человек прошли летнюю практику на Московской детской железной дороге

Более 500 детей прошли летнюю практику на Московской детской железной дороге, которая завершает сезон в субботу, 26 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Юные железнодорожники осваивали практически все отраслевые профессии, обеспечивающие бесперебойную работу магистрали — машинистов, начальников смены, дежурных по переездам, диспетчеров, кассиров, стрелочников, сцепщиков, помощников машинистов. За летний сезон по МДЖД было проведено около 500 поездов, в которых ребята перевезли более 25 тысяч пассажиров.

Малая Московская дорога в подмосковном Кратово была открыта в 1937 году. Это одна из старейших детских дорог на постсоветском пространстве. Протяженность путей МДЖД составляет почти 5 километров. Учебный год на детской дороге состоит из нескольких этапов: зимой ребята изучают теорию, весной сдают экзамены, а летом проходят производственную практику.