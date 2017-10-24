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ЦОДД предупредил московских водителей о дожде и снеге

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей об ухудшении погодных условий в столичном регионе. Согласно сообщению, опубликованному на сайте департамента транспорта Москвы, осадки в виде дождя и снега продлятся до конца недели.

В ведомстве сослались на прогноз Гидрометцентра России, который также предупредил о переходе температуры через нулевую отметку.

ЦОДД уточнил, что ухудшение погоды может повлиять на дорожно-транспортную ситуацию в часы пик. Сильнее всего непогода отражается на участках с эстакадами, мостами и тоннелями, а также дорогах, где имеется уменьшение количества полос, так называемые «бутылочные горлышки».

Во избежание роста числа дорожно-транспортных происшествий ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуется водителям не выезжать на дорогу на летней резине.

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