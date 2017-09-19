В Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari

В Москве попал в аварию спорткар Ferrari F430 Spider каршерингового сервиса «Делимобиль». Фотографию с места ДТП опубликовал пользователь Instagram Анатолий Трубников.

Судя по геотегу, автомобиль врезался в рекламный щит на Космодамианской набережной.

Пресс-служба «Делимобиля» отреагировала на инцидент, оставив комментарий к публикации Трубникова. В компании подтвердили факт аварии, отметив, что за рулем спорткара был активный пользователь, получивший бесплатную премиальную поездку на Ferrari. «Никаких штрафных санкций применено не будет, автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт», — заверили в сервисе.

Ferrari от «Делимобиля» появился на московских улицах весной 2016 года. Компания стала разыгрывать между пользователями возможность покататься на спорткаре. В поездках победителей сопровождает инструктор.

Другие столичные каршеринговые сервисы не имеют в своем парке подобных автомобилей.