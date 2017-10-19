МЦК к 2025 году будет перевозить до миллиона пассажиров в сутки

Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) в 2025 году может вырасти до миллиона человек в сутки. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

«Это столько же, сколько сейчас ездит по Кольцевой линии метро», — пояснил он, добавив, что добиться таких показателей станет возможно из-за интеграции МЦК с пригородными направлениями железной дороги и дальнейшей интеграцией со строящимися линиями метро.

По оценке Булатова, сегодня МЦК ежедневно пользуются до 400 тысяч пассажиров.