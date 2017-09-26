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Одна из платформ станции «Кунцевская» закроется на реконструкцию

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Совмещенная платформа станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий Московского метрополитена закроется на реконструкцию с 5 октября. Об этом в воскресенье, 1 октября, РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного метро.

В заявлении пояснили, что график работы станции будет изменен. Так, посадка и высадка пассажиров, следующих по синей ветке из центра, производиться не будет. Чтобы попасть на «Кунцевскую», нужно будет проехать до станции «Молодежная» и вернуться назад на поезде, следующем в центр.

Пассажирам, желающим ехать от «Кунцевской» в сторону области, в метро предлагают доехать до станции «Славянский бульвар» и пересесть на поезд, следующий из центра. Согласно заявлению, таким образом время в пути увеличится не более чем на 15 минут.

Реконструкция Филевской линии проводится в соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным. По плану срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года.

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