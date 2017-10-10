Москвич получил счет на 53 тысячи рублей за два часа парковки на Арбате

Пользователь Pikabu под ником VVitty рассказал об ошибке в приложении «Московский паркинг», из-за которой он получил счет на 52,8 тысячи рублей, хотя оставлял машину на платной парковке всего на два часа.

По его словам, после попытки оплатить стоянку на Новом Арбате он увидел в приложении отрицательный баланс — минус 52 тысячи. VVitty пояснил, что не мог расплатиться наличными и решил рассчитаться с помощью программы, однако та показала уведомление о нехватке средств на счету.

«Уже на следующий день понял, почему программа ругалась, что я бедняк. Все произошло 13 октября, но система решила, что я встал на парковку в сентябре и простоял 11 суток подряд», — пишет пользователь.

Он добавил, что в техподдержке ему не помогли и что составил жалобу.