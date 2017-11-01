Парковка в Москве на три дня стала бесплатной

В связи с празднованием Дня народного единства в нерабочие праздничные дни с 4 по 6 ноября автомобилисты Москвы смогут бесплатно оставить свои машины в зоне платных парковок на улично-дорожной сети города. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Вместе с тем, мы напоминаем автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах», — напомнили в ГКУ.

Там добавили, что во время празднования Дня народного единства для автомобилистов будут доступны более 80 тысяч мест на улицах, входящих в состав городского парковочного пространства. Все 79 городских плоскостных платных парковок со шлагбаумами в эти дни будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.