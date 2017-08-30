Власти Москвы за сутки закрыли неудобный съезд с Садового кольца

Столичные власти закрыли поворот с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект, разметка на котором вынуждала водителей выезжать на встречную полосу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения сообщает агентство «Москва».

Как поясняется на сайте мэрии, теперь повернуть с Садового кольца на Ленинский проспект можно через новый разворот на Зубовском бульваре. «Транспорт будет разворачиваться недалеко от здания МИА “Россия сегодня”, расположенного по адресу: Зубовский бульвар, дом 4, через специально организованный дублер», — добавили в городском правительстве.

Закрытый властями съезд с Садового кольца на Ленинский проспект, движение по которому было запущено 30 августа, оказался слишком узким. При маневре водителям приходилось пересекать сплошную линию разметки. Единственной возможностью не нарушить ПДД оставалась попытка при развороте сдать назад и благодаря этому вписаться в поворот.