СМИ сообщили о признании подмосковных электричек опасными

Ространснадзор признал подмосковные электрички опасными. Об этом сообщает в среду, 26 июля, газета «Коммерсантъ».

По словам источника издания, масштабная проверка на вокзалах и в моторвагонных депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня началась после столкновения электрички и пассажирского поезда в апреле. Специалисты нашли многочисленные нарушения в эксплуатации поездов, в том числе в работе тормозных и противопожарных систем.

Кроме того, другой источник «Коммерсанта» сообщил, что почти все электрички могут быть сняты с маршрутов и почти все пути моторвагонных депо могут быть закрыты из-за некачественного ремонта. По факту он не выполнялся, однако соответствующие акты о проведении работ подписывались.

В Ространснадзоре уже подтвердили факт проверки и обнаружения многочисленных нарушений, а также добавили, что предписание о приостановке ремонта уже получено депо Перерва.

Оператор подмосковных электричек Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) пока не прокомментировал результаты проверки. В РЖД, сдающей ЦППК в аренду часть своих поездов, подтвердили получение предписания Ространснадзора и заверили, что работа по устранению нарушений ведется. При этом в компании подчеркнули, что тщательно осматривают поезда перед отправкой в рейс.

В 2016 году подмосковными электричками воспользовались более 540 миллионов пассажиров, еще более 230 миллионов человек ЦППК перевезла в период с января по май. Оператор располагает собственным подвижным составом и арендованным у РЖД. Свои поезда ЦППК ремонтирует сама, арендованными занимается РЖД.