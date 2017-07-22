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«Тайные пассажиры» заставили контролеров в электричках быть вежливее

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Контролеры в пригородных электричках Центральной пригородной пассажирской кампании стали на треть вежливее благодаря работе «тайных пассажиров». Об этом порталу m24.ru рассказали в пресс-службе компании.

По утверждению перевозчика, с начала года благодаря работе отдела технического контроля количество нарушений при оформлении и выдаче проездных документов снизилось на 33,86 процента, также уменьшилось количество фактов некачественной проверки проездных документов.

«Тайные пассажиры» инкогнито наблюдают за работой контролеров, фиксируя их работу на регистратор. Также устройствами видеофиксации начали оснащать и самих контролеров, чтобы устраненить возможные разногласия в спорных ситуациях.

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