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Три станции фиолетовой ветки столичного метро открыли на сутки раньше

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Три станции фиолетовой ветки московского метро — «Котельники», «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» — открыли раньше запланированного срока. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки в пятницу, 3 ноября.

За то время, пока станции были закрыты для пассажиров, спецслужбы метро отремонтировали более 160 осветительных приборов, провели профилактические работы на всех электросистемах, в том числе проверили работу эскалаторов.

Платформы были закрыты 28 октября для прокладки тоннелей строящейся Кожуховской линии под Таганско-Краснопресненской веткой. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что строители завершили все работы на сутки раньше срока. «Работы были необходимы для улучшения транспортного обслуживания этого направления метро», — отметил он.

В конце сентября сообщалось, что участок Кожуховской линии от «Авиамоторной» до «Некрасовки» планируется открыть к концу 2018 года. Всего на нем расположится девять новых платформ. В 2018-м власти Москвы намерены открыть 37,8 километра линий метро, а также 16 новых станций, уточнял руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

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