Участок фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут закрыты с 28 октября по 3 ноября в связи с сооружением перегонного тоннеля для Кожуховской линии. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закроют для пассажиров, поезда будут курсировать только до станции «Выхино».

От станций закрытых станций для пассажиров будут организованы бесплатные автобусы особо большой вместимости. Маршруты М1, М2 и М3 будут работать в режиме метро: интервал движения не превысит 40–50 секунд.

Маршруты наземного транспорта, которые проходят в районе закрытого участка, усилят дополнительными автобусами, а маршруты наземного транспорта из Московской области, которые прибывали к станции метро «Котельники», на период закрытия станции продлят до «Кузьминок».

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» возобновят работу в обычном режиме в субботу, 4 ноября, в 05:30 утра.

Отмечается, что в мае 2018 года подобные работы будут проведены на этом участке еще раз.