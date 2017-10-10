Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Участок фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

Транспорт
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут закрыты с 28 октября по 3 ноября в связи с сооружением перегонного тоннеля для Кожуховской линии. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закроют для пассажиров, поезда будут курсировать только до станции «Выхино».

От станций закрытых станций для пассажиров будут организованы бесплатные автобусы особо большой вместимости. Маршруты М1, М2 и М3 будут работать в режиме метро: интервал движения не превысит 40–50 секунд.

Маршруты наземного транспорта, которые проходят в районе закрытого участка, усилят дополнительными автобусами, а маршруты наземного транспорта из Московской области, которые прибывали к станции метро «Котельники», на период закрытия станции продлят до «Кузьминок».

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» возобновят работу в обычном режиме в субботу, 4 ноября, в 05:30 утра.

Отмечается, что в мае 2018 года подобные работы будут проведены на этом участке еще раз.

Самое читаемое
Санта рабарбар
Что стоит знать об эстонской кухне?
21 октября
Смертельная давка в «Лужниках»
20 октября исполнилось 35 лет со дня самой страшной трагедии в отечественном футболе
20 октября
Стритвир по-московски
Столичные дизайнеры о городской уличной моде и рынке стритвира
18 октября
"У нас *****!"
Почему в Москве едва не закрыли театр Николая Коляды?
17 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter