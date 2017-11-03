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В КБ Стрелка растолковали пользу маленьких круговых развязок

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Проектировщики КБ Стрелка предложили оптимизировать стандартные 100-метровые круговые развязки на мини-кольца от 35 до 55 метров в диаметре. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Эксперты пояснили, что, поскольку компактные развязки занимают меньше места, для модернизации нет необходимости менять существующее уличное пространство. По расчетам проектировщиков, 35 метров диаметр — это две полосы и сам внешний круг, до 55 метров — 4 полосы и внешний круг.

Отмечается, что стоимость постройки мини-колец будет в несколько раз меньше аналогов.

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