В КБ Стрелка растолковали пользу маленьких круговых развязок

Проектировщики КБ Стрелка предложили оптимизировать стандартные 100-метровые круговые развязки на мини-кольца от 35 до 55 метров в диаметре. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Эксперты пояснили, что, поскольку компактные развязки занимают меньше места, для модернизации нет необходимости менять существующее уличное пространство. По расчетам проектировщиков, 35 метров диаметр — это две полосы и сам внешний круг, до 55 метров — 4 полосы и внешний круг.

Отмечается, что стоимость постройки мини-колец будет в несколько раз меньше аналогов.