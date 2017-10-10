В мэрии Москвы рассказали о четырех новых линиях метро

В Москве возможно построить еще четыре новые линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС в субботу, 21 октября.

«Третий пересадочный контур (ТПК) дает возможность развивать минимум еще четыре радиальных направления. Это перспектива развития Москвы на ближайшие 20 лет», — указал Хуснуллин. Он добавил, что утвержденная программа развития дает возможность до 2025 года фактически расширить столичное метро вдвое.

ТПК станет вторым большим кольцом метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. Его общая протяженнность составит 61 километр, на нем будут 32 станции, в том числе 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь с радиальными направлениями железных дорог и два с Московским центральным кольцом (МЦК).

Ранее в октябре руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в ближайшие несколько лет — до 2020 года — на строительство метро в городе будет выделено почти 600 миллиардов рублей.