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В мэрии определились с четырьмя новыми участками метро

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Столичные власти прорабатывают планы строительства новых радиальных участков метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

По его словам, речь идет о возведении линии от станции Третьего пересадочного контура «Хорошевская» в Рублево-Архангельское, от «Нижегородской» на восток и от будущей станции «Улица Новаторов» до Коммунарки с перспективой развития до Троицка. Помимо этого, рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до поселка Северный.

«Решение о сроках, количестве станций и маршрутах новой линии будет принято летом следующего года», — сказал чиновник.

В настоящее время в Москве на строительстве метро задействовано более 20 тоннелепроходческих комплексов и около 50 тысяч инженеров, проектировщиков и рабочих.

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