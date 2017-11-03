В московском метро запустили «Россию, устремленную в будущее»

На Кольцевой линии московского метро запущен тематический поезд «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Поезд посвящен одноименной выставке, проходящей в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 22 ноября. Его вагоны посвящены таким темам, как медицина будущего, еда будущего, градостроительные решения будущего, человек будущего и другим.

«Дизайнерское решение перекликается с содержанием новой выставки проекта Россия — моя история , на которой москвичи и гости столицы смогут познакомиться с интеллектуальным, экономическим и научным потенциалом страны. Они узнают, как изменилась Россия с 2000 года, какие проблемы еще предстоит решить и что ждет страну в ближайшие десятилетия», — сказано в сообщении.

Также указывается, что помимо запуска тематического поезда метрополитен выпустил 600 тысяч билетов «Единый», дизайн которых также посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее». Они начнут продаваться во всех кассах метро 8 ноября. Пассажиры, которые купят такие билеты, смогут по ним бесплатно посетить исторический парк «Россия – Моя история» в ноябре 2017 года.