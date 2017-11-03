Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В московском метро запустили «Россию, устремленную в будущее»

Транспорт
1
Как установить табличку о жертве репрессий
2
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
3
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
Другие новости

На Кольцевой линии московского метро запущен тематический поезд «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Поезд посвящен одноименной выставке, проходящей в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 22 ноября. Его вагоны посвящены таким темам, как медицина будущего, еда будущего, градостроительные решения будущего, человек будущего и другим.

«Дизайнерское решение перекликается с содержанием новой выставки проекта Россия — моя история, на которой москвичи и гости столицы смогут познакомиться с интеллектуальным, экономическим и научным потенциалом страны. Они узнают, как изменилась Россия с 2000 года, какие проблемы еще предстоит решить и что ждет страну в ближайшие десятилетия», — сказано в сообщении.

Также указывается, что помимо запуска тематического поезда метрополитен выпустил 600 тысяч билетов «Единый», дизайн которых также посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее». Они начнут продаваться во всех кассах метро 8 ноября. Пассажиры, которые купят такие билеты, смогут по ним бесплатно посетить исторический парк «Россия – Моя история» в ноябре 2017 года.

Самое читаемое
Канал имени Москвы
Что интересного можно почитать о столице в Telegram
Cегодня
Как установить табличку о жертве репрессий
7 ноября
Печь и панжакайть
Где и как попробовать в Москве блюда эрзянской кухни
4 ноября
«Портрет довольного мужчины с десятым айфоном»
В Москве стартовали продажи iPhone X
3 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter