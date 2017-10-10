Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В московском метро запустят второй «британский» поезд

Транспорт
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В московском метро запустят тематический поезд, оформление которого посвятят науке и образованию Великобритании. Он начнет курсировать в столичной подземке до конца года, сообщается в понедельник, 23 октября, на сайте мэра города.

Это будет уже второй поезд, знакомящий пассажиров с Англией. Первый — «Шекспировские страсти» — вышел на линию в мае 2016 года, его запуск был приурочен к перекрестному Году языка и литературы в России и Великобритании.

В свою очередь в лондонском метро 25 октября начнет ходить похожий тематический поезд «Сердце России».

«В поезде будет семь вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке. Это крупнейший в истории совместный проект двух самых крупных метрополитенов мира. Поезд покажет, что между нашими странами есть много общего, что нам есть чем поделиться и чему поучиться друг у друга», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Тематические поезда стали традицией для Московского метрополитена. 24 августа на Кольцевой линии метро запустили 23-й такой состав: он посвящен 870-летию Москвы.

Самое читаемое
Правила пользования кадилом
Ян Фабр показал в Москве европейские ценности
Cегодня
Санта рабарбар
Что стоит знать об эстонской кухне?
21 октября
Смертельная давка в «Лужниках»
20 октября исполнилось 35 лет со дня самой страшной трагедии в отечественном футболе
20 октября
Стритвир по-московски
Столичные дизайнеры о городской уличной моде и рынке стритвира
18 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter