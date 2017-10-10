В московском метро запустят второй «британский» поезд

В московском метро запустят тематический поезд, оформление которого посвятят науке и образованию Великобритании. Он начнет курсировать в столичной подземке до конца года, сообщается в понедельник, 23 октября, на сайте мэра города.

Это будет уже второй поезд, знакомящий пассажиров с Англией. Первый — «Шекспировские страсти» — вышел на линию в мае 2016 года, его запуск был приурочен к перекрестному Году языка и литературы в России и Великобритании.

В свою очередь в лондонском метро 25 октября начнет ходить похожий тематический поезд «Сердце России».

«В поезде будет семь вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке. Это крупнейший в истории совместный проект двух самых крупных метрополитенов мира. Поезд покажет, что между нашими странами есть много общего, что нам есть чем поделиться и чему поучиться друг у друга», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Тематические поезда стали традицией для Московского метрополитена. 24 августа на Кольцевой линии метро запустили 23-й такой состав: он посвящен 870-летию Москвы.