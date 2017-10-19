В Москве собрались запустить электрички через центр города

Власти Москвы обсуждают с РЖД и министерством транспорта возможность запустить пригородные поезда через центр города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании в городской думе в среду, 25 октября, сообщает РБК.

«Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так (...) пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут. К примеру, вместо маршрута Калуга — Москва может быть запущен Калуга — Дмитров», — пояснил он.

По словам градоначальника, радиальные пригородные направления должны объединиться «в одну колею, как в метро». Поезда, по плану, будут ходить, как в подземке — без промежуточных остановок и с маленькими интервалами.

Собянин подчеркнул, что прокладывать новые пути «по домам» никто не собирается — маршруты создадут на основе существующих железных дорог, частично их реконструировав.

Мэр напомнил, что сейчас московская железная дорога состоит из 11 радиальных направлений. На пригородных поездах, добавил он, ежедневно ездят около двух миллионов пассажиров, с 2010 года их число возросло на треть.

В сентябре 2016 года запустили движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). За год им воспользовались 100 миллионов человек.