В московских электричках планируют установить вендинговые автоматы

Центральная пригородная пассажирская компания изучает возможность установки в поездах вендинговых автоматов с едой и напитками. Как рассказал m24.ru директор по инфраструктуре ЦППК Владимир Козлов, необходимо оценить техническую возможность установки, а также просчитать потенциальную прибыль.

По его словам, в первую очереь такие аппараты могут появиться в экспресах, пасажиры которых ннаходятся в вагонах дольше двух часов.

Руководитель службы маркетинга компании UVENCO Дмитрий Ветров отметил, что антивандальные торговые автоматы существуют уже давно, и внедрение таких устройств позволит снизить объем незаконной торговли в поездах.