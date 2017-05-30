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В московских электричках планируют установить вендинговые автоматы

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Центральная пригородная пассажирская компания изучает возможность установки в поездах вендинговых автоматов с едой и напитками. Как рассказал m24.ru директор по инфраструктуре ЦППК Владимир Козлов, необходимо оценить техническую возможность установки, а также просчитать потенциальную прибыль.

По его словам, в первую очереь такие аппараты могут появиться в экспресах, пасажиры которых ннаходятся в вагонах дольше двух часов.

Руководитель службы маркетинга компании UVENCO Дмитрий Ветров отметил, что антивандальные торговые автоматы существуют уже давно, и внедрение таких устройств позволит снизить объем незаконной торговли в поездах.

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