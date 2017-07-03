Власти Москвы отказались повышать тарифы на проезд в этом году

Тарифы на проезд в столичном общественном транспорте в текущем году останутся неизменными. Об этом в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» заявил заммэра Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«В этом году у нас тарифы на городской транспорт больше меняться не будут», — сказал он, добавив, что стоимость проезда на 2018 год пока не определена.

Чиновник отметил, что тарифы на московский транспорт растут намного ниже инфляции. Также Ликсутов понадеялся, что такая ценовая политика сохранится и в будущем.

С 1 июля в столичных электричках возросла стоимость проезда. В границах Москвы вне зависимости от расстояния цена составит 34 рубля.