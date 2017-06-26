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В Новой Москве построят два железнодорожных вокзала

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В ТиНАО Москвы будут построены два новых железнодорожных вокзала — на Киевском и Курском направлениях. Об этом в интервью порталу m24.ru рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, вокзал на Курском направлении будет построен в Старосырово (между Щербинкой и Силикатной), вокзал на Киевском направлении — в Санино (между Кокошкино и Крекшино).

«От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции», — сказал Жидкин.

Кроме того, у вокзалов построят транспортно-пересадочные узлы. В Старосырово также возведут дорогу и эстакаду.

«Проект поможет оптимизировать потоки жителей, которые едут в центр города, однако пока трудно предсказать максимальный пассажиропоток на объектах», — отметил он.

«Пока идет подготовка концепции. А строиться объекты будут в рамках программы ОАО РЖД», — сказал Жидкин.

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