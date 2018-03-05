В Москве начали строить уникальный мост

В Москве стартовало строительство уникального моста, который расположится над парком «Зеленая река». Об этом в Twitter сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, сооружение состоит из двух независимых пролетов. «Один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов», — пояснил мэр.

Парк «Зеленая река», как сообщал заммэра Марат Хуснуллин, будет создан в промзоне бывшего завода «Серп и молот». Эта территория находится в районе Лефортово между улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом завода Серп и молот. Парк станет ключевым элементом застройки данной площадки.