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«Бутырку» предложили окультурить и открыть для всех

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Следственный изолятор «Бутырка» можно превратить в культурно-досуговый центр. Такое предложение выдвинул глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает агентство «Москва».

В качестве примера он привел пространство «Бутылка» в Санкт-Петербурге на острове Новая Голландия. «Это тоже была тюрьма, они потрясающе сделали современный дом для посещения. Там и ярмарки, и кафе, и историческая часть — каждый может посетить ту или иную камеру», — пояснил депутат.

Герасимов опроверг сведения о том, что Мосгордума планирует снести тюрьму и построить на ее месте новые здания. По мнению политика, историческое здание можно превратить в посещаемое место.

Здание «Бутырки» было построено в XVIII веке. В одной из башен замка содержался Емельян Пугачев.

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